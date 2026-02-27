Зимняя Олимпиада — 2026
Намешали за 5 минут — и в духовку: картошечка получается просто огонь. Томим с колбасками до румяной корочки

Фото: D-NEWS.ru
Обычный картофель легко превращается в горячее, от которого невозможно отказаться. Стоит запечь его с сочными колбасками, спелыми томатами и сырной шапкой — и кухня наполняется аппетитным ароматом. Блюдо получается сытным, ярким и идеально подходит для семейного ужина.

Во время запекания картофель становится мягким внутри и слегка подрумянивается снаружи, колбаски отдают сок и специи, а сыр расплавляется в тягучую золотистую корочку. Хмели-сунели и паприка добавляют насыщенный вкус с легкими пряными нотками.

Ингредиенты: картофель — 5 шт., колбаски — 250 г, томаты — 250 г, сыр — 100 г, майонез — 2 ст. л., хмели-сунели — 1 ч. л., паприка и соль — по вкусу.

Картофель нарежьте кружочками или дольками, выложите в форму для запекания, приправьте солью, паприкой и хмели-сунели. Сверху распределите нарезанные колбаски и томаты. Смажьте майонезом и посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C около 35–40 минут до мягкости картофеля и румяной корочки.

Получается простое, но эффектное блюдо — с насыщенным вкусом и аппетитной сырной корочкой, которое всегда собирает всех за столом.

