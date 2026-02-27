Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 17:46

Вместо ужина в Великий пост готовлю картофельный салат «Крестьянский»: вкуснота с кислой капустой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вместо ужина в Великий пост готовлю картофельный салат «Крестьянский». Невероятная вкуснота с кислой капустой! Это простой, душевный и безумно вкусный салат, который готовится из доступных каждому продуктов.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 4-5 картофелин среднего размера, 300 г квашеной капусты, 1 красная луковица, 3-4 ст. л. растительного масла, свежая зелень (укроп, петрушка), соль, перец по вкусу.

Как приготовить

Картофель отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Зелень мелко порубите. В большой миске смешайте картофель, капусту, лук и зелень. Заправьте растительным маслом, поперчите и при необходимости досолите (учитывая, что капуста уже соленая). Дайте салату настояться 15-20 минут перед подачей.

Ранее стало известно, как приготовить постный салат с сухариками и фасолью.

Проверено редакцией
салаты
рецепты
Великий пост
картошка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киркоров посвятил Пугачевой зажигательное выступление на сцене
Приглашал на чай и фотографировал: тракторист растлевал мальчиков со двора
Квартира в Москве стала «кладбищем» животных и тараканов
Экс-премьера Британии «понизили» до советника Зеленского
Стало известно о еще одном фигуранте дела о хищении у Минобороны РФ
Петербургские художники устали от крыс и устроили с ними перформанс
Юный рыбак поймал гигантского горбыля и побил 10-летний рекорд
В Нью-Йорке родился мальчик-рекордсмен по весу
Киркорова едва не сбили с ног журналисты
В Госдуме предложили новую поблажку сдающим ЕГЭ школьникам
В NASA назвали дату новой высадки астронавтов на Луну
Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти
Гид-проводник рассказал, с чем могли столкнуться пропавшие на Урале
Медийную снайпершу ВСУ ликвидировали в зоне СВО
Концерн Rheinmetall получил крупный контракт от Дании
Затонувшая Москва и Атлантида в Сибири: обнародована карта мира будущего
«Написал ему на воротах»: Лебедев стал жертвой мошенника
Стало известно, в чем подозревают экс-главреда Readovka
Юрист напомнил о запрете на «молчаливые» списания за подписки с 1 марта
«К черту»: конгрессвумен США послала силовиков из ICE и оскорбила Трампа
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.