Вместо ужина в Великий пост готовлю картофельный салат «Крестьянский»: вкуснота с кислой капустой

Вместо ужина в Великий пост готовлю картофельный салат «Крестьянский»: вкуснота с кислой капустой

Вместо ужина в Великий пост готовлю картофельный салат «Крестьянский». Невероятная вкуснота с кислой капустой! Это простой, душевный и безумно вкусный салат, который готовится из доступных каждому продуктов.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 4-5 картофелин среднего размера, 300 г квашеной капусты, 1 красная луковица, 3-4 ст. л. растительного масла, свежая зелень (укроп, петрушка), соль, перец по вкусу.

Как приготовить

Картофель отварите в мундире до готовности, остудите, очистите и нарежьте кубиками среднего размера. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Зелень мелко порубите. В большой миске смешайте картофель, капусту, лук и зелень. Заправьте растительным маслом, поперчите и при необходимости досолите (учитывая, что капуста уже соленая). Дайте салату настояться 15-20 минут перед подачей.

Ранее стало известно, как приготовить постный салат с сухариками и фасолью.