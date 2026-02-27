Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 15:03

На 8 Марта всегда готовлю «Цветок»: слоёный салат, который украшает стол и съедается вмиг

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот салат я делаю к празднику уже не первый год — и каждый раз он производит впечатление. Нежная курица, сочные огурцы и ароматная овощная зажарка складываются в аккуратные слои, а сверху — яркий «цветок» из желтков, сыра и хрустящих чипсов. Красиво, сытно и по-настоящему празднично.

В разрезе салат получается сочным и нежным, а украшение делает его центром стола. Сверху я посыпаю тёртыми желтками и мелкой крошкой чипсов, а по краям выкладываю лепестки из тонких ломтиков сыра и целых чипсов — получается настоящий съедобный букет.

Ингредиенты:

Куриное филе (отварное) — 250 г
Луковица — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Растительное масло — для обжаривания
Маринованные огурцы — 2–3 шт.
Яйца — 5 шт.
Майонез — по вкусу
Сыр и чипсы — для украшения

Приготовление:

Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Лук и морковь обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости и лёгкой золотистости. Яйца отварите, белки и желтки натрите отдельно. Огурцы нарежьте мелко. Салат выкладывайте слоями: курица, немного майонеза, огурцы, зажарка, белки. Каждый слой слегка промазывайте майонезом. Верх посыпьте тёртыми желтками и крошкой чипсов. По краям сформируйте «лепестки» из сыра и чипсов. Перед подачей дайте салату немного пропитаться. «Цветок» получается не только красивым, но и очень вкусным.

Ранее мы делились рецептом сырной лепешки с начинкой на сковороде за 10 минут. Без муки и хлопот.

Проверено редакцией
салаты
8 марта
простой рецепт
закуски
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд запретил «Трансформатору» свободно пользоваться интернетом
Врач оценил новые правила выдачи больничного листа
Гуф ответил на приговор суда по делу о драке
Власти решили не возиться с водителем, отказавшим белгородскому губернатору
В Смоленске раскрыли детали по делу о похищении девочки
Стали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов
IT-эксперт объяснил, можно ли сэкономить на цифровом обслуживании
Российский арбитр сравнил уровень РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии
Забота, встроенная в привычку
В Израиле началась частичная эвакуация американских дипломатов
Над сожительницей подозреваемого в похищении девочки нависла угроза ареста
Диетолог дала совет, что делать при срыве
Стало известно, заявлены ли Петросян и Гуменник на финал Гран-при России
В России допустили создание таблетки с эффектом физической нагрузки
Диетолог назвала неочевидный вред фисташек
Зеленский пригласил Фицо на Украину
Краматорск впервые сотрясся от удара российских «стволов»
Мужчина с ружьем заявился на детскую площадку
Дроны-камикадзе атаковали село в Брянской области
Политолог рассказал, насколько США заинтересованы в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.