На 8 Марта всегда готовлю «Цветок»: слоёный салат, который украшает стол и съедается вмиг

Этот салат я делаю к празднику уже не первый год — и каждый раз он производит впечатление. Нежная курица, сочные огурцы и ароматная овощная зажарка складываются в аккуратные слои, а сверху — яркий «цветок» из желтков, сыра и хрустящих чипсов. Красиво, сытно и по-настоящему празднично.

В разрезе салат получается сочным и нежным, а украшение делает его центром стола. Сверху я посыпаю тёртыми желтками и мелкой крошкой чипсов, а по краям выкладываю лепестки из тонких ломтиков сыра и целых чипсов — получается настоящий съедобный букет.

Ингредиенты:

Куриное филе (отварное) — 250 г

Луковица — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Растительное масло — для обжаривания

Маринованные огурцы — 2–3 шт.

Яйца — 5 шт.

Майонез — по вкусу

Сыр и чипсы — для украшения

Приготовление:

Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Лук и морковь обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости и лёгкой золотистости. Яйца отварите, белки и желтки натрите отдельно. Огурцы нарежьте мелко. Салат выкладывайте слоями: курица, немного майонеза, огурцы, зажарка, белки. Каждый слой слегка промазывайте майонезом. Верх посыпьте тёртыми желтками и крошкой чипсов. По краям сформируйте «лепестки» из сыра и чипсов. Перед подачей дайте салату немного пропитаться. «Цветок» получается не только красивым, но и очень вкусным.

