27 февраля 2026 в 09:35

Экономят силы, время, деньги: 3 простых и вкусных постных салата для энергии на каждый день

Фото: D-NEWS.ru
Беру свежие овощи, бобовые и зелень — и готовлю три простых постных салата, которые дарят энергию, экономят время и бюджет. Это гениально просто и невероятно вкусно, идеально для постного меню или лёгкого ужина. Их необычность в том, что из доступных продуктов получаются яркие, сытные блюда, которые не надоедают и заряжают бодростью на весь день.

Салат «Витаминный взрыв»: нашинкуйте 300 г белокочанной капусты, посолите и помните руками. Добавьте 1 тёртую морковь, 1 нарезанное яблоко, горсть клюквы и заправьте смесью оливкового масла, лимонного сока и чайной ложки мёда. Получается хрустящий, сочный, кисло-сладкий салат, полный витаминов.

Салат «Сытный с чечевицей»: отварите 200 г зелёной чечевицы до готовности. Нарежьте кубиками 1 огурец, 1 помидор, добавьте пучок петрушки и зелёного лука. Заправьте смесью оливкового масла, лимонного сока, соли и перца. Сытный, белковый, с лёгкой кислинкой — идеально на обед.

Салат «Свекольный с орехами»: 1 варёную свёклу натрите на крупной тёрке, добавьте 50 г грецких орехов, 1 зубчик чеснока, заправьте постным майонезом или оливковым маслом. Нежный, сытный, с пикантной ноткой.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
