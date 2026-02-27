«Вакханалия какая-то»: в КПРФ призвали бороться с рекламой микрозаймов

В России необходимо запретить рекламу микрозаймов, которая вводит граждан в заблуждение обещаниями быстрых и легких денег, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член КПРФ Георгий Камнев. Парламентарий отметил, что текущих мер регулирования со стороны Центробанка недостаточно для защиты россиян от манипулятивного воздействия такого маркетинга.

ЦБ уже очень много сделал для урегулирования рынка микрофинансов и приведения его в цивилизованные рамки, но пока этого недостаточно для того, чтобы уберечь граждан от манипулятивного рекламного воздействия в стиле «пять минут — и ты при деньгах», «первый заем бесплатно», «деньги всем», «тебе там не дали, а я дам». Это вакханалия какая-то. Наш законопроект по ограничению рекламы займов в МФО призван защитить людей от иллюзии, что такие деньги — это легкое решение проблемы. Потому что в реальности это совсем не так, — пояснил Камнев.

Он отметил, что на фоне ужесточения требований банков к заемщикам люди все чаще обращаются в микрофинансовые организации, где проценты значительно выше. По его словам, рекламные баннеры и ролики МФО зачастую не содержат полной информации об условиях займов, а ключевые детали прописываются мелким шрифтом, который невозможно прочитать.

Как правило баннеры или ролики с рекламой МФО не содержат полной и достоверной информации об условиях предоставления займов. Или размещают их таким мелким шрифтом, что и с лупой не прочитать. А итог один — долги заемщиков растут, и они все глубже погружаются в эту кабалу, от которой нет спасения. Сейчас, когда банки ужесточили требования к заемщикам, многие идут в МФО, где проценты значительно выше. Число клиентов микрофинансовых организаций уже достигло 13,8 млн человек, по данным за первое полугодие 2025 года. Это огромное количество людей, — подытожил Камнев.

Ранее экономист Владимир Григорьев заявил, что рефинансирование долгов перед микрофинансовыми организациями через банки не будет пользоваться особым спросом. Так он отреагировал на соответствующее предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова. При этом он подчеркнул, что сама идея неплохая.