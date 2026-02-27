Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 10:49

«Вакханалия какая-то»: в КПРФ призвали бороться с рекламой микрозаймов

Депутат от КПРФ Камнев: в России следует запретить рекламу микрозаймов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России необходимо запретить рекламу микрозаймов, которая вводит граждан в заблуждение обещаниями быстрых и легких денег, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член КПРФ Георгий Камнев. Парламентарий отметил, что текущих мер регулирования со стороны Центробанка недостаточно для защиты россиян от манипулятивного воздействия такого маркетинга.

ЦБ уже очень много сделал для урегулирования рынка микрофинансов и приведения его в цивилизованные рамки, но пока этого недостаточно для того, чтобы уберечь граждан от манипулятивного рекламного воздействия в стиле «пять минут — и ты при деньгах», «первый заем бесплатно», «деньги всем», «тебе там не дали, а я дам». Это вакханалия какая-то. Наш законопроект по ограничению рекламы займов в МФО призван защитить людей от иллюзии, что такие деньги — это легкое решение проблемы. Потому что в реальности это совсем не так, — пояснил Камнев.

Он отметил, что на фоне ужесточения требований банков к заемщикам люди все чаще обращаются в микрофинансовые организации, где проценты значительно выше. По его словам, рекламные баннеры и ролики МФО зачастую не содержат полной информации об условиях займов, а ключевые детали прописываются мелким шрифтом, который невозможно прочитать.

Как правило баннеры или ролики с рекламой МФО не содержат полной и достоверной информации об условиях предоставления займов. Или размещают их таким мелким шрифтом, что и с лупой не прочитать. А итог один — долги заемщиков растут, и они все глубже погружаются в эту кабалу, от которой нет спасения. Сейчас, когда банки ужесточили требования к заемщикам, многие идут в МФО, где проценты значительно выше. Число клиентов микрофинансовых организаций уже достигло 13,8 млн человек, по данным за первое полугодие 2025 года. Это огромное количество людей, — подытожил Камнев.

Ранее экономист Владимир Григорьев заявил, что рефинансирование долгов перед микрофинансовыми организациями через банки не будет пользоваться особым спросом. Так он отреагировал на соответствующее предложение депутата Госдумы Бориса Чернышова. При этом он подчеркнул, что сама идея неплохая.

россияне
кредиты
деньги
экономика
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, какие машины появятся в таксопарках
Артиллеристы «Севера» сорвали логистику ВСУ в Сумской области
Появились новые данные о пропавших в Пермском крае туристах
Школьница играла на площадке и провалилась в колодец
Путин дал поручение по пособиям для многодетных
Медики спасли пациентку с паразитами в печени и легких
Почему не работает Telegram сегодня, 27 февраля: причины, полная блокировка
Криминалист назвал возможные причины похищения девочки в Смоленске
В Госдуме ответили, чем чреваты для Украины удары по Москве
Юрист ответила, как сэкономить сотни тысяч рублей при разводе
Во время ДТП в Лужском районе погибли два человека
Пользователи рассказали о самых непристойных случаях на работе
Метеоролог рассказал о погоде в Москве на 8 Марта в 2026 году
«Госуслуги» и биометрия защитят россиян от чужих долгов
Российские FPV-истребители взяли БПЛА ВСУ на таран и попали на видео
Адвокат предупредил об ответственности за клевету в домовом чате
Мать придавленного танком школьника раскрыла детали
Украл, но не насиловал: кто похитил девятилетнюю девочку в Смоленске
Задержан зампред «Газпром нефти» Джалябов: что известно, причины
Врачи нашли неожиданный способ бросить пить
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.