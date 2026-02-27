Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 06:45

Домашние сырники — нежнее, чем в детском саду: готовим за 20 минут

Домашние сырники — нежнее, чем в детском саду: готовим за 20 минут Домашние сырники — нежнее, чем в детском саду: готовим за 20 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сырники — блюдо, которое либо получается идеальным с первого раза, либо превращается в резину. Секрет успеха — в точных пропорциях. Творог тоже должен быть не слишком влажный, не слишком сухой, жирностью 5–9% — он должен держать форму, но при этом не рассыпаться. И никакой лишней муки! Только тогда сырники получаются нежными внутри и румяными снаружи, как в детстве.

В подходящей миске разомните вилкой 500 г творога. Вбейте туда куриное яйцо, засыпьте 2 ст. л. сахара, щепотку соли. Для аромата рекомендуем добавить 1 ч. л. ванильного сахара. Хорошенько размешайте получившуюся массу. Постепенно всыпьте 3–4 ст. л. хлебопекарной муки — столько, чтобы масса перестала липнуть к рукам, но осталась мягкой. Не переборщите с мукой, а то сырники будут жесткими.

Слепите из массы шарики, обваляйте их в муке и чуть-чуть приплюсните. Жарьте на средней мощности плиты по 3–4 минуты с каждой стороны, пока слегка не подрумянятся. Потом накройте крышкой и подержите еще 2 минуты на слабом огне, чтобы они точно пропеклись внутри.

  • Совет: протрите творог через сито перед замешиванием — сырники станут воздушнее и однороднее.

Творожная запеканка с вишней — можно брать и замороженную — как разнообразить любимый рецепт.

Читайте также
Больше никакой муки, сырники на манке — мой фаворит: остаются мягкими даже на следующий день
Общество
Больше никакой муки, сырники на манке — мой фаворит: остаются мягкими даже на следующий день
Завтрак-шедевр: хрустящие конвертики из теста фило с творогом, моцареллой и яйцом. Выглядят нереально, готовятся за 20 минут
Общество
Завтрак-шедевр: хрустящие конвертики из теста фило с творогом, моцареллой и яйцом. Выглядят нереально, готовятся за 20 минут
Такая картошка будет вкусной на второй и даже третий день: рагу для Великого поста и не только
Общество
Такая картошка будет вкусной на второй и даже третий день: рагу для Великого поста и не только
Сколько варить гречку, манку, рис, ячку: рассчитываем время идеальной крупы
Семья и жизнь
Сколько варить гречку, манку, рис, ячку: рассчитываем время идеальной крупы
Домашний «Наполеон» без возни с духовкой: ленивый торт на сковороде
Семья и жизнь
Домашний «Наполеон» без возни с духовкой: ленивый торт на сковороде
сырники
завтраки
рецепты
кулинария
кухня
рецепт
простой рецепт
быстрый рецепт
русская кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ оставила 60 тыс. жителей российского города без электричества
Пожизненно осужденный главарь люберецкой банды умер за решеткой
На Сахалине объявили экстренное предупреждение
Охотник выстрелил в знакомого, приняв его за оленя
Российский самолет со 138 пассажирами выкатился за пределы рулежной дорожки
Россия выдала второй по величине урожай главного овоща страны
Стало известно, сколько поездов задержались из-за затора на Крымском мосту
Терапевт рассказала о неочевидной весенней опасности
Булыкин назвал возможную проблему ЦСКА в концовке сезона РПЛ
Грязная бомба у Киева и удар по Белгороду: новости СВО к утру 27 февраля
Ученый раскрыл, откуда и когда можно будет увидеть парад планет
Экс-директора ВМТП подозревают в получении взятки в 8 млн рублей
Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 27 февраля: инфографика
«Элиту ВСУ» начали перебрасывать на одно из направлений в зоне СВО
Момент смертоносного взрыва в Казахстане попал на видео
Москвичам рассказали о погоде в мартовские праздничные дни
В Пулково задержали двенадцать рейсов и отменили три
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 БПЛА
МВД предложило расширить круг лиц, выполняющих функции полиции
«Меняют баланс»: россиянам рассказали о новых правилах в отелях с 1 марта
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.