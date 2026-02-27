Домашние сырники — нежнее, чем в детском саду: готовим за 20 минут

Сырники — блюдо, которое либо получается идеальным с первого раза, либо превращается в резину. Секрет успеха — в точных пропорциях. Творог тоже должен быть не слишком влажный, не слишком сухой, жирностью 5–9% — он должен держать форму, но при этом не рассыпаться. И никакой лишней муки! Только тогда сырники получаются нежными внутри и румяными снаружи, как в детстве.

В подходящей миске разомните вилкой 500 г творога. Вбейте туда куриное яйцо, засыпьте 2 ст. л. сахара, щепотку соли. Для аромата рекомендуем добавить 1 ч. л. ванильного сахара. Хорошенько размешайте получившуюся массу. Постепенно всыпьте 3–4 ст. л. хлебопекарной муки — столько, чтобы масса перестала липнуть к рукам, но осталась мягкой. Не переборщите с мукой, а то сырники будут жесткими.

Слепите из массы шарики, обваляйте их в муке и чуть-чуть приплюсните. Жарьте на средней мощности плиты по 3–4 минуты с каждой стороны, пока слегка не подрумянятся. Потом накройте крышкой и подержите еще 2 минуты на слабом огне, чтобы они точно пропеклись внутри.

Совет: протрите творог через сито перед замешиванием — сырники станут воздушнее и однороднее.

