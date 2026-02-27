Карта атак дронов ВСУ на регионы РФ на 27 февраля: инфографика

В ночь на 27 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минобороны РФ в мессенджере MАХ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 95 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 26 февраля до 07:00 мск 27 февраля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, акваториями Черного и Азовского морей», — говорится в сообщении.