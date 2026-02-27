Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 06:52

ПВО защитила Смоленскую область от очередной коварной атаки ВСУ

Анохин: силы ПВО сбили три вражеских беспилотника над Смоленской областью

Фото: МО РФ
Украинские беспилотники попытались атаковать Смоленскую область, сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале. Российские средства ПВО и ВКС сбили три вражеских дрона.

На Смоленскую область совершена попытка атаки украинскими БПЛА. Силами ПВО Министерства обороны России и ВКС сбиты три беспилотника, — написал Анохин.

По словам губернатора, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На места падения обломков уже направили оперативные службы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в селе Истопки Климовского района украинские военные нанесли удар по жилому дому, в результате чего пострадали трое мирных жителей. Двое мужчин и одна женщина были госпитализированы.

До этого сообщалось, что во время ночной атаки Вооруженных сил Украины на Удмуртию пострадали минимум 11 местных жителей. По данным регионального Минздрава, трое из них госпитализированы: два пациента — в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинский беспилотник атаковал автомобиль на дороге Казинка — Леоновка в Валуйском округе. По информации главы региона, в результате пострадал мужчина, его срочно доставили в больницу.

