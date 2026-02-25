В Смоленской области потушили пожар на заводе, поврежденном из-за атаки ВСУ В Смоленской области потушили пожар на заводе «Дорогобуж»

В Смоленской области потушили пожар на заводе «Дорогобуж», который был поврежден из-за атаки ВСУ, заявил в MAX губернатор региона Василий Анохин. Он отметил, что спасателям осталось ликвидировать несколько маленьких очагов тления.

В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проливка небольших очагов тления, — написал Анохин.

Ранее губернатор сообщил, что четыре человека погибли, а еще 10 получили ранения в результате удара ВСУ по гражданскому предприятию в регионе. Все пострадавшие госпитализированы. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о теракте в связи с атакой украинских войск на предприятие в Смоленской области.

Тем временем глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в районе поселка Степное Краснояружского округа. По его словам, в результате обстрела пострадал мирный житель.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов-камикадзе на село Курковичи в Стародубском муниципальном округе. В результате удара был полностью разрушен фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет.