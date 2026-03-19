«Адские лицемеры»: Захарова о критике из Лондона операции в Иране

Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале назвала «адским лицемером» бывшего премьер-министра Великобритании Джона Мейджора. Поводом для этого стала его критика военной операции США и Израиля против Ирана. Дипломат напомнила, что в 2003 году политик назвал нападение Лондона и Вашингтона на Багдад «восстановлением там нормальной жизни».

Какие же адские лицемеры, — написала Захарова.

Дипломат обратила внимание, что Мейджор в этой ситуации обратил внимание на отсутствие резолюции ООН, которая официально разрешила бы военные действия. Она также снова обратилась к ситуации 2003 года, когда тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл принес в здание ООН пробирку с белым порошком, чтобы доказать «наличие ОМУ у Багдада». Захарова назвала этот случай «позорным».

Ранее Захарова задалась вопросом о сроках возможного визита западных политиков в иранское учебное заведение для девочек, в которое попала ракета. Дипломат выразила надежду, что эти деятели, часто посещавшие Бучу, обратят внимание на инцидент в Исламской Республике.

