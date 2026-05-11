День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 17:06

Песков сделал заявление об ответе Европы по кандидатуре Шредера

Песков заявил, что Россия не получила ответа из Европы по кандидатуре Шредера

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Москва не получала какого-либо ответа от Европы на предложение обсудить кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного посредника на переговорах между Россией и Евросоюзом, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. До этого президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что лично для него в роли переговорщика был бы предпочтительнее Шредер, но заметил, что выбирать должны сами европейцы.

Нет. Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик, — сказал он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Шредер не будет вести переговоры с Россией. Таким образом она подтвердила, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные контакты с Москвой в конце мая.

Тем временем в Германии ряд депутатов поддержали идею президента России о привлечении Шредера к переговорам. Другие немецкие политики также указали, что Европе следует использовать все доступные инструменты для контакта с Москвой.

Власть
Дмитрий Песков
Герхард Шредер
переговоры
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Король Малайзии стал обладателем Aurus Senat после визита в Россию
Судье пришлось разнимать сцепившихся в матче РПЛ вратаря и защитника ЦСКА
«До последнего момента»: в Венгрии выступили против антироссийских санкций
В Белгородской области скончался тяжелораненый дроном мужчина
Канада ввела санкции против матери Кадырова
Тысячи гектаров леса полыхают на севере Украины
В Германии потребовали срочно принять предложение Путина
Песков сделал заявление об ответе Европы по кандидатуре Шредера
Российские туристы массово отравились бургерами в парижском кафе
«Ресурсы иссякают»: военэксперт о реформе системы мобилизации на Украине
Харассмент-блогеров наказали за регулярные бесчинства в метро
Госпереворот на Украине и €9 млрд для Киева: новости СВО на вечер 11 мая
Спасатели эвакуировали людей из горящей многоэтажки в Москве
В России перестанут отключать горячую воду летом? Когда это случится, сроки
Токаев решительно высказался о ядерной программе Ирана
Пять стран объявили бойкот Евровидению
Стал известен срок изоляции пассажиров судна с хантавирусом
На Украине решились на крайние меры из-за острой нехватки в стране людей
Иракский танкер получил зеленый свет при проходе через Ормузский пролив
Фитнес-тренер приняла ванну и через несколько минут упала замертво
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.