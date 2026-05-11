Песков сделал заявление об ответе Европы по кандидатуре Шредера Песков заявил, что Россия не получила ответа из Европы по кандидатуре Шредера

Москва не получала какого-либо ответа от Европы на предложение обсудить кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного посредника на переговорах между Россией и Евросоюзом, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. До этого президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что лично для него в роли переговорщика был бы предпочтительнее Шредер, но заметил, что выбирать должны сами европейцы.

Нет. Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик, — сказал он.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Шредер не будет вести переговоры с Россией. Таким образом она подтвердила, что главы МИД стран ЕС обсудят возможные контакты с Москвой в конце мая.

Тем временем в Германии ряд депутатов поддержали идею президента России о привлечении Шредера к переговорам. Другие немецкие политики также указали, что Европе следует использовать все доступные инструменты для контакта с Москвой.