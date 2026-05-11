Названо место прощания с правнучкой Ленина Еленой Ульяновой

Церемония прощания с правнучкой Владимира Ленина Еленой Ульяновой пройдет в эту среду, 13 мая, в Митинском крематории в Москве, передает пресс-служба подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские». По ее данным, которые приводит РИА Новости, женщина скончалась 8 мая.

Отпевание и прощание с Еленой Владимировной Ульяновой пройдут 13 мая. Чин отпевания в 13.00 в церкви иконы Божией Матери Знамение в Марьине-Знаменском в Красногорске. Прощание состоится в 14.40 в Митинском крематории, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ульянова умерла в возрасте 47 лет. Она не была прямым потомком, а являлась двоюродной правнучкой Ленина. Род Ульяновых же продолжался по линии младшего брата Ленина Дмитрия Ульянова.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге общественные активисты предложили переименовать одну из городских улиц в честь Иосифа Сталина и установить там памятник. Рассматривались альтернативные локации на улице Мира — напротив спорткомплекса УрФУ или ближе к перекрестку с улицей Блюхера. Инициатива возникла после неудачной попытки поставить монумент на Уралмаше в прошлом году.