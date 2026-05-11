11 мая 2026 в 16:23

Скончалась правнучка Владимира Ленина

Двоюродная правнучка Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правнучка Владимира Ленина Елена Ульянова умерла в возрасте 47 лет, заявили РИА Новости в пресс-службе подмосковного музея-заповедника «Горки Ленинские». Отмечается, что женщина не была прямым потомком. Она являлась двоюродной правнучкой Ленина, а род Ульяновых продолжался по линии младшего брата Ленина Дмитрия Ульянова.

Елена Ульянова скончалась 8 мая в возрасте 47 лет, — говорится в сообщении.

Ульянова родилась в 1978 году в Москве. С 1993 по 1997 год она училась во Франции и в США, после чего вернулась в Россию, вступила в партию КПРФ и посвятила жизнь общественной деятельности. В последние годы она принимала активное участие в жизни заповедника «Горки Ленинские», продолжая миссию своей бабушки, племянницы Ленина, по сохранению исторического наследия семьи.

Ранее сообщалось, что судьбы детей и потомков руководителей СССР сложились по-разному, поскольку высокое положение родителей далеко не всегда предопределяло легкую жизнь их наследников. Например, у Ленина собственных детей не было, однако он принимал участие в воспитании детей своего брата Дмитрия.

