Стало известно, как сложились судьбы детей вождей СССР

02 мая 2026 в 12:57

«Коммерсант»: на судьбы детей вождей СССР не всегда влияло высокое положение

Яков Джугашвили Фото: Scherl/Global Look Press
Cудьбы детей и потомков руководителей СССР сложились по-разному, высокое положение родителей далеко не всегда предопределяло легкую жизнь их наследников, сообщает «Коммерсант». Так, например, у Владимира Ленина собственных детей не было, однако он принимал участие в воспитании детей своего брата Дмитрия.

Старший сын Иосифа Сталина Яков Джугашвили воспитывался у родственников и так и не смог построить теплые отношения с отцом. Также существует неподтвержденная версия о внебрачном сыне Сталина — Константине Кузакове, но его семья отказалась от проведения ДНК-теста.

Другой сын вождя — Василий — стал военным летчиком. Уже в 21 год в звании полковника он командовал авиаполком, а в годы Великой Отечественной войны был удостоен нескольких орденов. Приемный сын Сталина Артем также сделал успешную военную карьеру, дослужившись до генерала.

Единственная дочь Сталина Светлана Аллилуева, пережив несколько браков и родив детей, попросила политического убежища в США, оставив свое потомство в Советском Союзе. Она скончалась в 2011 году в доме престарелых в Америке.

Единственной наследницей Михаила Горбачева стала его дочь Ирина Вирганская. Получив медицинское образование, она работала в кардиологическом центре. В настоящее время Вирганская живет с семьей в Германии.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге общественные активисты предложили переименовать одну из городских улиц в честь Иосифа Сталина и установить там памятник. Рассматривались альтернативные локации на улице Мира — напротив спорткомплекса УрФУ или ближе к перекрестку с улицей Блюхера. Инициатива возникла после неудачной попытки поставить монумент на Уралмаше в прошлом году.

