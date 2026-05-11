11 мая 2026 в 17:09

Тысячи гектаров леса полыхают на севере Украины

Площадь масштабного лесного пожара в Черниговской области на севере Украины достигла критической отметки в 5 800 гектаров, сообщил «Северный лесной офис» государственного предприятия «Леса Украины». Возгорание, возникшее еще 5 мая, длится уже шестые сутки и продолжает распространяться.

Согласно заявлению организации в соцсетях, стихия охватила территории сразу четырех лесничеств региона. Ситуация осложняется тем, что большинство очагов пламени находятся в зонах, которые сейчас недоступны для полноценного тушения.

Инцидент стал частью череды крупных природных катастроф, зафиксированных в последние дни в Житомирской, Киевской и Закарпатской областях. Кроме того, на текущий момент не удается ликвидировать пожар в Чернобыльской зоне отчуждения.

Ранее сообщалось, что Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) три дня подряд вела борьбу с масштабным лесным пожаром в Чернобыльской зоне отчуждения. Площадь возгорания увеличилась до 1200 гектаров из-за засухи и порывов ветра в Киевской области. К ликвидации огня привлечены 326 спасателей.

