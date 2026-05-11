Курганский бизнесмен решил «захватить» BURBERRY

Курганский бизнесмен пытается через суд добиться отмены правовой охраны известных британских брендов в России, передает Telegram-канал «112». Пока инстанции либо отклоняют заявления, либо требуют от истца дополнительных доказательств своей позиции.

В суд по интеллектуальным правам поступило 17 исков от предпринимателя. Россиянин требует досрочно прекратить охрану товарных знаков BURBERRY, Weekend Offender, Peaceful Hooligan и Lyle & Scott. В качестве аргумента истец называет то, что зарубежные компании фактически не используют свои бренды на российском рынке.

BURBERRY — один из старейших британских модных домов, основанный в 1856 году. Бренд прославился тренчкотами, тканью габардин и клеткой Nova Check. Weekend Offender выпускает casual-одежду и популярен среди футбольных фанатов. Peaceful Hooligan известен уличным стилем и минималистичным дизайном. Lyle & Scott — шотландская марка, выпускающая качественный трикотаж.

Ранее американская актриса К’Орианка Килчер подала иск в окружной суд Центрального округа Калифорнии против режиссера Джеймса Кэмерона и компании Disney. Она утверждает, что образ Нейтири из франшизы «Аватар» был создан на основе ее подростковой внешности без ведома и согласия.