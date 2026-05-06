Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара» Актриса Килчер обвинила Кэмерона и Disney в краже внешности для «Аватара»

Американская актриса К’Орианка Килчер подала иск в окружной суд Центрального округа Калифорнии против режиссера Джеймса Кэмерона и компании Disney, сообщает The New York Times. Она утверждает, что образ Нейтири из франшизы «Аватар» был создан на основе ее подростковой внешности без ведома и согласия.

В иске указывается, что губы, подбородок, линия челюсти и форма рта героини повторяют черты Килчер. Основанием для разбирательства стало интервью самого Кэмерона 2024 года, с которым актриса ознакомилась лишь год спустя. По ее словам, в том разговоре режиссер прямо указал, что нижняя часть лица Нейтири — это фактически лицо Килчер. Актриса уверена, что кинематографист еще в период ее несовершеннолетия использовал ее внешние данные для создания культового персонажа, не заключая с ней никаких контрактов.

