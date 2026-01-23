«Не ради пейзажей»: режиссер «Аватара» объяснил переезд в Новую Зеландию

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал, что переехал из США в Новую Зеландию ради сохранения рассудка и «душевного спокойствия». По его словам, которые приводит портал Business Insider, эта идея возникла у него еще в 1994 году, когда он из-за отмены рейсов вынужденно задержался в стране. Он признался, что именно тогда полюбил эту страну, ее пейзажи, людей и образ жизни.

Я дал себе обещание. Когда-нибудь я перееду сюда, — поделился он.

Хотя он вместе с женой Сьюзи купил там ферму еще в 2011 году, окончательно переехать удалось только в разгар пандемии COVID-19. По его словам, к моменту их переезда Новая Зеландия уже во многом взяла вирус под контроль, и этому помог высокий уровень вакцинации. При этом, отвечая на замечание о красивых пейзажах, Кэмерон подчеркнул, что переехал туда не ради природы.

Я здесь не ради пейзажей. Я здесь ради душевного спокойствия, — отметил он.

В ноябре 2025 года компания Stability AI, среди директоров которой числится режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон, выиграла дело против фотоагентства Getty Images. Высокий суд Великобритании признал законным использование компанией изображений, защищенных авторским правом, для обучения нейросетей.