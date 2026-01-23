Европе нужно перестать оказывать помощь Киеву после заявлений украинского президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил в соцсети X депутат Европарламента Элио Ди Рупо. Он отметил, что Зеленский проявил большое неуважение к тем, кто поддерживал его страну в последнее время.

Его высказывания — это плевок в лицо европейцам. Это проявление презрения к тем, кто поддерживал его страну последние четыре года, — написал Ди Рупо.

Ранее Зеленский на полях ВЭФ потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве, предпочитая направлять ресурсы своим гражданам. Кроме того, Зеленский раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность.

В свою очередь лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский в Давосе продемонстрировал собственное высокомерие во время выступления. По его словам, политику нужно сосредоточиться на внутренних проблемах, прежде всего на коррупции.