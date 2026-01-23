Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 09:16

«Плевок в лицо»: в ЕС призвали перестать помогать Киеву из-за Зеленского

Депутат ЕП Ди Рупо: ЕС нужно перестать помогать Украине из-за слов Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европе нужно перестать оказывать помощь Киеву после заявлений украинского президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил в соцсети X депутат Европарламента Элио Ди Рупо. Он отметил, что Зеленский проявил большое неуважение к тем, кто поддерживал его страну в последнее время.

Его высказывания — это плевок в лицо европейцам. Это проявление презрения к тем, кто поддерживал его страну последние четыре года, — написал Ди Рупо.

Ранее Зеленский на полях ВЭФ потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве, предпочитая направлять ресурсы своим гражданам. Кроме того, Зеленский раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность.

В свою очередь лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Зеленский в Давосе продемонстрировал собственное высокомерие во время выступления. По его словам, политику нужно сосредоточиться на внутренних проблемах, прежде всего на коррупции.

Украина
Владимир Зеленский
Бельгия
Евросоюз
выступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского уличили в панике после выступления в Давосе
Подавший сигнал бедствия самолет Azur Air готовится к экстренной посадке
«На черный день»: россиянам дали совет по формированию подушки безопасности
Многодетным семьям расширят возможности для траты маткапитала
Просто «Мария»: готовим классическое печенье без яиц по ГОСТу 1952 года
«Сумасшедшая боль»: голландский блогер о якутской проруби в –52 градуса
Мать избила пятилетнюю приемную дочь до комы
В европейской стране не нашли денег для оплаты взноса в Совет мира
«Быстрые пальцы» спасли скандальную порноактрису от балийских застенков
В России могут начать строительство деревянных высоток
Дикий кабан устроил кровавый погром на рынке
Стоматолог предупредила об опасной ошибке при болезни зубов
Красноярские следователи выдвинули новую версию похищения подростка
Хищение топлива по госконтрактам расследуют в Приамурье
Раскрыто, что рискует потерять Джиган при разводе с Оксаной Самойловой
Самолет авиакомпании «Якутия» совершил экстренную посадку
Мать погибшего в Турции Свечникова рассказала, что будет с телом пловца
В Барнауле мужчина попытался взорвать собственную мать
Идеальные сырники: пышные и румяные за 20 минут
24 января — День эскимо: история любимого мороженого на палочке
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.