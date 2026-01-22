Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
«Какое высокомерие»: во Франции дали жесткий совет Зеленскому

Филиппо посоветовал Зеленскому заняться Украиной и вопросами коррупции в стране

Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе продемонстрировал собственное высокомерие во время выступления, написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X. По его словам, политику нужно сосредоточиться на внутренних проблемах, прежде всего на коррупции.

Поводом для резкой реакции Филиппо стало высказывание Зеленского, прозвучавшее в ходе его выступления на форуме. Украинский президент заявил, что «каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника».

В своем посте французский политик охарактеризовал эту риторику как проявление высокомерия. Филиппо возмутился, заявив, что сам Зеленский на протяжении четырех лет конфликта «обчищает карманы европейских стран», получая масштабную финансовую и военную помощь.

Какое высокомерие. <…> Кто этот человек? Кем он себя возомнил? Пусть он вернется и займется своей страной, пусть решает свои огромные проблемы с коррупцией, — написал Филиппо.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве, предпочитая направлять ресурсы своим гражданам.

