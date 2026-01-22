Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 21:43

Зеленский потребовал от Запада увеличить поддержку Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве, предпочитая направлять ресурсы своим гражданам. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале его офиса.

Поддержка Украины должна стать куда сильнее. Наши прошлые встречи с президентом США обеспечили нам ракеты ПВО, спасибо европейцам, они также помогли нам. Сегодня мы также говорили о защите неба. Я надеюсь, Америка продолжит поддерживать нас, — заявил он.

Ранее Зеленский раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность. Он посетовал на то, что никакие гарантии безопасности не работают без Вашингтона, пожаловавшись на необходимость «подстраховки» со стороны американского лидера Дональда Трампа. По словам президента, в Европе царят «бесконечные споры и недосказанности», которые мешают ей объединиться для принятия решений.

