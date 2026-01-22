Зеленский разразился критикой в адрес союзников

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он посетовал на то, что никакие гарантии безопасности не работают без Вашингтона, пожаловавшись на необходимость «подстраховки» со стороны американского лидера Дональда Трампа. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале его офиса.

Одна из крупнейших проблем в современной Европе, хотя об этом не говорят, — это образ мышления. Некоторые европейские лидеры — из Европы, но не всегда «для» Европы. Европа все еще кажется тем, что определяется историей, географией, традициями, но не реальной политической силой, не великой державой, — заявил Зеленский.

Украинский лидер также публично заявил, что европейские дипломаты советуют Киеву не поднимать болезненные темы вроде поставок ракет Tomahawk или Taurus, чтобы «не портить настроение» американским партнерам.

По словам Зеленского, в Европе царят «бесконечные споры и недосказанности», которые мешают ей объединиться для принятия решений. Он отметил, что континент до сих пор не сформулировал позицию по предложенному им Совету мира, предпочитая обсуждать будущее вместо действий в настоящем.

Ранее политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил NEWS.ru, что Зеленский решился публично критиковать Европу, чтобы наладить отношения с Трампом. По его мнению, украинский лидер решил, что теперь может не стесняться в высказываниях, так как европейцы и их деньги уже «никуда не денутся».