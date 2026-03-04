Два человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Пушкино

Столкновение маршрутного автобуса и грузовика произошло на Малом московском кольце в Пушкинском городском округе Московской области, сообщили в управлении МВД России по региону. По предварительным данным, в результате погибли два человека. Еще шестеро получили травмы.

По предварительной информации, произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля. В результате ДТП два человека погибли. В настоящее время шесть граждан обратились за медицинской помощью, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ДТП произошло на 41-м километре трассы А-107. На место трагедии уже прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на МКАД два автомобиля сгорели после столкновения. На опубликованных кадрах видно, как двигавшийся по дороге фургон «Газель» резко уходит влево и врезается в легковой «Жигули». Мгновенно вспыхнувшее пламя охватило сначала грузовой автомобиль, а затем перекинулось на вторую машину. Из-за аварии на участке было перекрыто три полосы из пяти.