В США высказались о возможном состоянии психики Зеленского после Давоса Подполковник Дэвис: Зеленский после саммита в Давосе находится на грани срыва

Президент Украины Владимир Зеленский находится на грани срыва, предположил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X, комментируя прошедший в четверг саммит в Давосе. По мнению аналитика, давление со стороны Вашингтона достигает критической точки.

Американский лидер Дональд Трамп должен был сказать Зеленскому: «Вот наши условия — принимайте их или оставайтесь один на один с проблемой. Это была не встреча равных — это переговоры двух старших партнеров (России и США) и одного младшего (Украины)», — написал Дэвис.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин заявил, что Трамп не в силах воздействовать на всех сторонников обострения украинского кризиса. По его мнению, американский лидер не обладает ясным видением стратегии для достижения мира.

Также сообщалось, что Зеленский потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве, предпочитая направлять ресурсы своим гражданам.