25 января 2026 в 18:58

На Западе возмутились нахальным поведением Зеленского в Давосе

Азаров: речь Зеленского в Давосе была нахальной

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Нахальное поведение президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе соответствует его стилю, заявил бывший премьер страны Николай Азаров. По его словам, Запад поощряет подобное, так как после выступления украинского главы зал аплодировал.

Зеленский вел себя в Давосе нахально, всех обвинял и чернил, потому что ЕС на это не обращает внимания. Это не агония. Это его стиль, — отметил Азаров.

22 января президент Украины в своей речи критиковал Европу за бездействие и несамостоятельность. Он потребовал от западных стран увеличить поддержку Украины, несмотря на заявления ряда государств о приоритете внутреннего бюджета над военной помощью Киеву.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров в Абу-Даби. По мнению эксперта, украинский глава осознал, что там не будет равноправного партнерства и ему могут предъявить ультимативные условия.

До этого Дэвис предположил, что Зеленский стал обузой для США и его могут устранить, как только он перестал быть ценным игроком. Он напомнил, что Вашингтон уже прибегал к радикальным методам решения подобных проблем.

Украина
Владимир Зеленский
Давос
Всемирный экономический форум
На Западе возмутились нахальным поведением Зеленского в Давосе
