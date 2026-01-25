Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 10:34

«Он стал обузой»: в США спрогнозировали устранение Зеленского

Подполковник Дэвис: США могут устранить Зеленского из-за его проблемности

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский стал обузой для Соединенных Штатов, которые могут его устранить, заявил на своем YouTube-канале подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По его словам, Вашингтон уже прибегал к радикальным методам решения проблем.

Как только Зеленский перестал быть ценным игроком, он стал обузой. Теперь его так или иначе устранят, — сказал Дэвис.

Ранее немецкий журналист Рафаэль Шмеллер резко раскритиковал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за то, что она лично прикрывает коррупционный скандал на Украине, в котором замешан Зеленский. Основная претензия заключается в чрезмерно мягком отношении к киевским властям и в прямом выгораживании лидера республики.

До этого другой журналист Боян Панчевски отметил, что выступление Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе ярко продемонстрировало его оторванность от реальности. По его словам, агрессивные нападки украинского лидера на европейские страны выглядят как проявление крайней неблагодарности в ситуации, когда Украина фактически существует за счет финансовой поддержки из Европы.

США
Зеленский
политика
устранение
