На Западе забили тревогу из-за потери Зеленским связи с реальностью Журналист Панцевски: выступление Зеленского в Давосе показало его безумие

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Давосе стало свидетельством его оторванности от реальности, заявил журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски в соцсети X. По его словам, глава государства утратил контроль над ситуацией.

Зеленский теряет контроль над ситуацией. Его нападки на Европу не только не соответствуют действительности, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность в то время, когда украинское государство буквально живет на европейские деньги, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский запаниковал из-за трехсторонних переговоров с Москвой и Вашингтоном в Абу-Даби. По мнению журналистов, он начал понимать фатальность ситуации.

Ранее политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов заявил, что Зеленский решился публично критиковать Европу, чтобы наладить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. По его мнению, украинский лидер решил, что теперь может не стесняться в высказываниях, так как европейцы и их деньги уже «никуда не денутся».