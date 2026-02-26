Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 14:23

Президент Давосского форума ушел с поста после появления в досье Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: capitalpictures.com/Global Look Press
Президент Всемирного экономического форума в Давосе Берге Бренде, фигурировавший в досье уличенного в педофилии финансиста Джеффри Эпштейна, покидает свой пост, сообщает Reuters. Он объявил об отставке через несколько недель после начала независимого расследования его контактов с американским инвестором силами руководства форума.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что репутация Всемирного экономического форума в Давосе серьезно пострадала на фоне скандала с Эпштейном. Такими словами он прокомментировал начало внутреннего расследования ВЭФ в отношении Бренде. Глава форума ранее подтверждал факт встреч с Эпштейном, но настаивал, что не был осведомлен о его преступной деятельности.

Позже стало известно, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон даст в Конгрессе показания по делу Эпштейна. Ее муж — бывший глава Соединенных Штатов Билл Клинтон — будет допрошен в пятницу, 27 февраля. Он много раз упоминался в файлах Эпштейна — в них также есть его снимки. Сам бывший президент США неоднократно говорил, что якобы не знал о преступлениях Эпштейна, когда общался с ним.

