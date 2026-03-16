В США предсказали всплеск разводов звезд и миллиардеров из-за Эпштейна

США грозит новая волна бракоразводных процессов среди знаменитостей, заявил американский адвокат Роберт Стефан Коэн, защищавший интересы Мелинды Гейтс и Иваны Трамп. В эфире Радио РБК он уточнил, что причиной громких скандалов станут новые материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Что реально в этом году влияет и еще будет влиять на бракоразводную динамику, так это файлы Эпштейна <…> Нас ждет волна новых публичных разводов, которые попадут на первые полосы, — сказал Коэн.

Юрист признался, что уже ведет несколько таких дел, но детали раскрыть не может из-за конфиденциальности. Адвокат также отметил рост популярности брачных договоров. По его словам, контракты оформляют не только богатые люди, но и те, кто хочет защитить капитал в будущем. Коэн пояснил, что наличие такого документа сокращает число судебных споров, так как основные вопросы решаются заранее.

Юрист подчеркнул, что отсутствие брачного контракта — главная проблема миллиардеров при разводе. В этом случае суд превращается в кошмар, а имущество остается незащищенным.

Помимо добрачных соглашений, клиенты все чаще заключают «постбрачные договоры». Коэн объяснил, что этот инструмент позволяет уберечь бизнес от раздела, даже если договоренность достигнута уже после свадьбы.

Ранее Минюст США пообещал опубликовать еще 50 тыс. документов по делу Эпштейна. По информации журналистов, эти файлы могут содержать неподтвержденные заявления о президенте США Дональде Трампе, в том числе отчеты ФБР.