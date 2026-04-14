Над Персидским заливом заметили американскую «птичку»

Полет разведывательного беспилотника Northrop Grumman MQ-4C Triton зафиксирован над акваторией Персидского залива, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока. Аппарат прибыл с военной базы Сигонелла на Сицилии и движется на высоте более 15,5 км.

По его данным, аппарат движется вне установленных коридоров для гражданской авиации, которая почти не использует столь высокие эшелоны. Источник также напомнил, что 9 апреля беспилотник аналогичного типа подал сигнал бедствия в полете, а затем исчез. Нынешний аппарат имеет другой бортовой номер. Из этого собеседник сделал вывод, что прежний беспилотник, неоднократно замечавшийся в районе, либо уничтожен, либо получил серьезные повреждения.

Ранее американист Егор Торопов предположил, что США и Иран заключат долгосрочное мирное соглашение уже в апреле. По его мнению, блокада Ормузского пролива не продлится дольше двух-трех недель и служит лишь риторическим давлением. Аналитик подчеркнул, что стороны достигли предварительных договоренностей по многим вопросам, разногласия остались лишь по нескольким аспектам.