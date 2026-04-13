Американист ответил, когда США и Иран заключат мир

Американист Торопов: США и Иран подпишут долгосрочное мирное соглашение в апреле

США и Иран в апреле подпишут долгосрочное мирное соглашение, выразил мнение в беседе с «Ридусом» американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов. Он отметил, что блокада Ормузского пролива продлится не более пары недель.

Блокада Ормузского пролива со стороны Соединенных Штатов будет очень кратковременной мерой, она не выйдет за пределы двух-трех недель. Я ожидаю, что уже в апреле между США и Ираном будет заключено долговременное мирное соглашение, по которому откроется Ормузский пролив, снимутся санкции с финансовых активов Ирана и будет формально разблокирован иранский нефтяной экспорт, — сказал Торопов.

Американист подчеркнул, что заявление главы Белого дома Дональда Трампа о блокировке Ормузского пролива — не более чем риторическое давление на Иран. По его словам, после всех прошедших этапов переговоров стороны конфликта достигли предварительных договоренностей по многим вопросам, разногласия остались лишь по нескольким пунктам.

