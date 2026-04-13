13 апреля 2026 в 12:28

Востоковед оценил, к чему может привести новая атака США на Иран

Востоковед Чупрыгин: новая атака США на Иран может привести к импичменту Трампа

Новая атака США на Иран может привести к импичменту главы Белого дома Дональда Трампа, заявил НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. Он отметил, что сейчас возникают риски возобновления горячей фазы конфликта.

С моей точки зрения, помимо военных потерь, самый большой риск для Трампа в случае продолжения операции против Ирана — вероятность импичмента. Есть подозрение, что все к этому идет. В политических кругах США слишком много недовольных тем, что делает Трамп, — рассказал Чупрыгин.

Он подчеркнул, что Вашингтон будет стараться избежать масштабных бомбардировок. По словам востоковеда, Трамп видит себя победителем в конфликте в ближайшее время.

Ранее политолог-международник Малек Дудаков рассказал, что блокада Ирана со стороны США приведет к международному кризису. По его словам, захват Ормузского пролива может испортить отношения Вашингтона с Пекином и Нью-Дели.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
