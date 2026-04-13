Востоковед оценил, к чему может привести новая атака США на Иран

Новая атака США на Иран может привести к импичменту главы Белого дома Дональда Трампа, заявил НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин. Он отметил, что сейчас возникают риски возобновления горячей фазы конфликта.

С моей точки зрения, помимо военных потерь, самый большой риск для Трампа в случае продолжения операции против Ирана — вероятность импичмента. Есть подозрение, что все к этому идет. В политических кругах США слишком много недовольных тем, что делает Трамп, — рассказал Чупрыгин.

Он подчеркнул, что Вашингтон будет стараться избежать масштабных бомбардировок. По словам востоковеда, Трамп видит себя победителем в конфликте в ближайшее время.

Ранее политолог-международник Малек Дудаков рассказал, что блокада Ирана со стороны США приведет к международному кризису. По его словам, захват Ормузского пролива может испортить отношения Вашингтона с Пекином и Нью-Дели.