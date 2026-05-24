FPV-дрон оставил слепые осколочные ранения на теле мирного жителя Мужчина получил осколочные ранения после налета FPV-дрона в Шебекино

Украинская армия запустила FPV-дрон по территории коммерческого объекта в Шебекино Белгородской области, передает оперштаб региона. В результате детонации пострадал мирный житель, которого доставили в больницу Белгорода.

В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. Мужчину со слепыми осколочными ранениями бедра и спины бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 г. Белгорода. На месте атаки поврежден автомобиль, — сообщили в оперштабе.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе населенные пункты Запесочье и Кистер в Брянской области. Двое мужчин получили ранения, им потребовалась медицинская помощь.

До этого восемь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки ВСУ по Донецкой Народной Республике. Также в результате атаки были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, жилые дома и автомобили.

Кроме того, мирная жительница погибла в Брянской области после удара украинского дрона «Дартс» по гражданскому автомобилю. Водитель получила осколочные ранения, но выжила.