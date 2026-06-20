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20 июня 2026 в 21:41

Румынский наемник покалечил бразильца в лагере ВСУ из-за женщины

SHOT сообщил о конфликте между иностранными наемниками в батальоне ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Румынский наемник в одном из центров подготовки ВСУ покалечил бразильца после стычки с женщиной-инструктором, сообщает Telegram-канал SHOT. Отмечается, что инцидент привел к срыву тренировочных мероприятий.

Конфликт начался с того, что бразильский боец по имени Ариссон Беневидес, известный под прозвищем Попугай, нахамил женщине-инструктору. За нее вступился ее муж, являющийся наемником из Румынии. Он ударил Беневидеса камнем по голове, после чего того увезли в больницу. По данным источника, пострадавший частично потерял память. Инцидент вызвал напряжение между наемниками из Бразилии и европейцами.

Отмечается, что Попугай воюет против России с самого начала СВО. Он участвовал в боях за Артемовск и смог выжить при отступлении с немногочисленными оставшимися украинскими военными.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали в районе Приморска Запорожской области грузовые автомобили, которые доставляли жителям заказанные через интернет товары. В результате удара один из водителей пострадал.

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