В Белгородской области подвели тревожные итоги атаки ВСУ Три мирных жителя пострадали в Белгородской области при атаках ВСУ

В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали трое мирных жителей, сообщил оперативный штаб региона в МАКСе. В поселке Ракитное мужчина получил минно-взрывную травму, после оказания медицинской помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

Три мирных жителя пострадали во время атак со стороны ВСУ, — заявили в оперштабе.

Помимо этого, в поселке Пролетарский при детонации дрона на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение плеча и был доставлен в больницу. В Шебекино беспилотник атаковал автомобиль: пострадавший также был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за минувшие сутки в результате атак украинских беспилотников погибли два мирных жителя. Он уточнил, что еще шесть человек получили ранения. В Каменке Каховского округа БПЛА атаковал легковой автомобиль, из-за чего погиб мужчина.

Кроме того, глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что два человека погибли из-за взрывоопасного предмета ВСУ на трассе в сторону Ростовской области. Он отметил, что на автодороге Е-50 в направлении пункта пропуска «Должанский» было ограничено движение транспорта.