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20 июня 2026 в 18:06

«Она отказала»: Трамп высказался об отношениях США с Италией

Трамп заявил, что Мелони не удастся снова подружиться с США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/Michael Kappeler, Pool/dts/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что премьер-министру Италии Джордже Мелони не удастся снова «подружиться» с Соединенными Штатами ради улучшения своих рейтингов, после того как Италия не помогла Вашингтону в конфликте с Ираном. Отмечается, что эти слова прозвучали на фоне напряженности из-за совместной фотографии.

Ее популярность в Италии падает, возможно, потому что она отказала США, стране, которая искренне любит и защищает Италию в вопросе предотвращения получения или разработки Ираном ядерного оружия (кстати, как и НАТО!) <...>. Теперь, после военной победы США над Ираном, она хочет снова подружиться, чтобы «поднять свои цифры». Нет уж, спасибо! — написал Трамп.

Перед этим Трамп в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил заявил, что Джорджа Мелони на саммите G7 во Франции неоднократно просила его сделать совместную фотографию. Он уточнил, что Италия при Мелони отказала США в использовании своих взлетно‑посадочных полос во время конфликта с Ираном — несмотря на крупные американские инвестиции в оборону страны и других союзников по НАТО.

Мелони тогда назвала заявления Трампа «полностью выдуманными» и подчеркнула, что ни она, ни Италия никогда ни о чем не умоляют. Из‑за возникшей напряженности был отменен ряд встреч на высоком уровне между представителями США и Италии.

Ранее Мелони на пресс-конференции после саммита «Большой семерки» заявила, что не видит переговорщиком от Евросоюза по Украине представителя какой-либо ведущей страны Европы. Она подчеркнула, что лучшим кандидатом на эту роль мог бы стать политик из «средних держав».

США
Италия
Дональд Трамп
Джорджа Мелони
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