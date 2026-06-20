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20 июня 2026 в 18:44

Прокуратура Кубани оценит соблюдение законодательства после нападения в ТЦ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Прокуратура Краснодарского края инициирует проверку по факту нападения на посетителей торгового центра в Краснодаре, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что необходимо установить соответствие действующим нормам в местах скопления людей.

Прокуратура в ходе настоящей проверки даст оценку соблюдения законодательства в местах с массовым пребыванием людей, — говорится в сообщении.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения с ножом на посетителей краснодарского ТЦ. Расследование взято на контроль в центральном аппарате ведомства.

До этого сообщалось, что в первые минуты нападения в краснодарском ТЦ West Mall был слышен громкий и необычный хлопок, после чего в здании возникла паника. По словам очевидцев, спустя некоторое время раздался детский крик, после чего посетители начали срочно искать выход.

Также сообщалось, что местные жители задержали напавшего на ТЦ в Краснодаре до приезда полиции. Мужчина ранил в том числе охранника центра.

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