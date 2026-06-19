Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой: полный чек-лист

Покупка машины с пробегом — всегда лотерея. Можно положиться на яркий блеск кузова и приятную улыбку продавца, но гораздо разумнее превратить осмотр в методичное расследование. Здесь важны и документы, и состояние кузова, и запах в салоне, и, конечно, поведение автомобиля на дороге. В 2026 году у покупателей появились новые цифровые инструменты, но и старые добрые методы проверки никто не отменял.

Юридическая чистота: проверка по базам ГИБДД, залог, ограничения

Первое, с чего нужно начать, — это юридическая «судьба» автомобиля. И делать это желательно еще до личной встречи с продавцом. С января 2026 года бесплатный публичный сервис проверки по VIN-коду на официальном сайте ГИБДД перестал работать. Теперь получить достоверные сведения можно только из выписки Единого государственного реестра транспортных средств (ЕГРТС). Заказать ее на чужую машину нельзя — это может сделать только владелец через портал «Госуслуги». Поэтому хороший продавец сам покажет вам такую выписку, не дожидаясь просьбы. В этом документе отражены сведения об арестах, розыске, участии в дорожно-транспортных происшествиях и количестве собственников.

Но выписка из ЕГРТС не скажет, находится ли автомобиль в залоге у банка. Эту информацию легко проверить на сайте Реестра уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты. Если обнаружится, что машина под залогом, от сделки лучше отказаться: банк в любой момент может изъять ее у нового хозяина. Также не помешает пробить продавца по базам Федеральной службы судебных приставов. Если у него есть неоплаченные долги, приставы могут арестовать автомобиль даже после того, как вы его купите.

Для комплексной проверки можно заказать платные отчеты в специальных сервисах. Они собирают информацию из полутора десятков источников — ГИБДД, страховых компаний, реестра залогов, таможни. В таком отчете будут данные о ДТП, скрутке пробега, залогах, работе в такси и количестве владельцев. Эксперты советуют заказать два-три таких отчета в разных сервисах и сравнить цифры. Если данные расходятся, значит, историю автомобиля явно «причесывали».

Проверка подержанного автомобиля перед покупкой: чек-лист для новичка Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осмотр кузова: геометрия, лакокрасочное покрытие, ржавчина

Когда документы в порядке, пора переходить к живому осмотру. Здесь главное — дневной свет и внимательный взгляд. Отойдите от машины на несколько метров и посмотрите на нее с разных сторон. Перепады оттенка краски на соседних деталях кузова говорят о том, что элемент перекрашивали. Осмотрите зазоры между капотом, дверями, крыльями и бампером. Они должны быть ровными и одинаковыми по всей длине. Неровные зазоры — один из самых явных признаков того, что автомобиль побывал в серьезной аварии.

Толщиномер — лучший друг покупателя. Этот прибор измеряет толщину лакокрасочного покрытия (ЛКП). Заводской слой краски у большинства современных машин составляет от 90 до 140 микрон. Если толщиномер показывает цифры выше 250 микрон, значит, деталь перекрашивали. А если значения превышают 500 микрон, под краской скрывается толстый слой шпатлевки — верный признак серьезного повреждения после удара.

Обязательно загляните под машину. Днище, пороги, колесные арки не должны быть покрыты ржавчиной. На недорогих и старых автомобилях следы коррозии могут быть терпимы, но для дорогой иномарки бизнес-класса ржавчина — серьезный минус, который резко снижает цену и говорит о плохом уходе. Обратите внимание на стекла. Номера на маркировке лобового и заднего стекол должны совпадать. Если стекло заменяли, это часто следствие аварии.

Проверка двигателя и коробки передач: звуки, утечки, тест-драйв

Осмотр б/у машины под капотом — следующий этап. Откройте капот и внимательно осмотрите двигатель. Все должно быть сухо и чисто. Свежие потеки масла или антифриза — явный признак неисправности. Загляните под крышку маслозаливной горловины. Если там виден черный густой налет (кокс), значит, масло меняли редко, а это сильно сокращает ресурс двигателя.

Как самостоятельно проверить б/у авто Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Попросите продавца завести мотор на холодную. Трудный запуск, посторонние стуки, цокот или шумы должны насторожить. При прогретом двигателе выхлоп должен быть почти прозрачным. Синий дым говорит о проблемах с маслосъемными колпачками, черный — о слишком богатой топливной смеси.

Но главная проверка двигателя и трансмиссии — тест-драйв. Без движения многие дефекты так и останутся скрытыми.

Начните с плавного разгона. Переключения передач (неважно, механика, автомат или робот) должны происходить мягко, без рывков, толчков и задержек. Если при переключении чувствуется удар, это первый симптом неисправности коробки. Также обратите внимание, как машина «думает» перед включением следующей передачи.

Резко ускорьтесь — это хороший способ проверить работу коробки под нагрузкой. Если автомобиль разгоняется без провалов и посторонних шумов, все в порядке. Затем на скорости 60–80 км/ч отпустите педаль газа. Машина должна замедляться плавно, без рывков и «клевков», которые могут указывать на люфт в трансмиссии или изношенные опоры двигателя.

Попробуйте проехать по разным дорогам: по ровному шоссе, по брусчатке или разбитому асфальту, а если повезет — по грунтовке. Так вы оцените работу подвески, рулевого управления и тормозов в разных условиях.

Ходовая и тормозная система: стуки, люфты, эффективность

Состояние ходовой и тормозов при покупке б/у авто проверяют как на ходу, так и при статичном осмотре на подъемнике или смотровой яме.

При движении по неровной дороге прислушайтесь к звукам. Глухие стуки, скрипы или металлический звон могут указывать на износ сайлентблоков, шаровых опор, амортизаторов.

На ровном участке убедитесь, что машину не уводит в сторону. При повороте руля не должно быть люфта (свободного хода). Посторонние звуки — хруст или гул при вращении — говорят о неисправности рулевой рейки или наконечников.

Проверьте тормоза на разных скоростях. При резком торможении машину не должно уводить в сторону. Скрип или визг указывают на износ колодок или дисков. Если есть возможность загнать машину на подъемник, осмотрите тормозные диски, колодки и шланги визуально.

Как самостоятельно проверить б/у авто Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Салон и электроника: признаки утопленника, работа климата, мультимедиа

Салон может рассказать о машине больше, чем кажется на первый взгляд.

Понюхайте воздух внутри. Стойкий запах сырости, плесени или агрессивной химии — очень тревожный знак. Так пахнут машины, побывавшие в серьезном потопе или паводке. Последствия «купания» для электроники и кузова могут быть катастрофическими, и они проявятся не сразу. Запах дешевого освежителя воздуха — тоже повод насторожиться: возможно, им пытаются заглушить что-то более неприятное.

Оцените износ салона. Он должен соответствовать заявленному пробегу. Потертости на руле, рычаге коробки и обивке водительского кресла — норма для машины с пробегом 80–100 тысяч километров. Но если руль блестит, педали стерты почти до дыр, а одометр показывает всего 40 тысяч, пробег явно скручен. Даже такие мелочи, как разлохмаченная и выцветшая кромка ремня безопасности, выдают большой реальный пробег.

Проверьте работу всего электронного оборудования — свет, поворотники, «аварийку», противотуманки, дворники, омыватель, подогрев стекол. Обязательно опробуйте климатическую систему. Включите кондиционер на полную: холодный воздух должен пойти сразу. Затем проверьте печку: воздух должен быть горячим. Убедитесь, что работают стеклоподъемники на всех дверях и замок багажника. Если в машине есть мультимедиа, навигация или другие электронные навороты, их тоже стоит проверить.

Как самостоятельно проверить б/у авто Фото: Shutterstock/FOTODOM

Документы: ПТС, СТС, сервисная история, сколько владельцев

Последний, но не менее важный этап — проверка документов при покупке б/у авто. Здесь мелочей не бывает.

Паспорт транспортного средства (ПТС) — главный документ. Если вам предлагают дубликат вместо оригинала, это повод насторожиться. Дубликаты часто выдают взамен утерянных, но их также любят использовать перекупщики, чтобы скрыть реальное количество владельцев. Посмотрите, сколько владельцев сменилось и как долго каждый владел машиной. Частая смена хозяев (несколько за год) может говорить о проблемах с автомобилем.

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) должно быть у продавца. Сверьте данные в ПТС и СТС, а затем сравните их с VIN-кодом, выбитым под капотом и на кузове. Они должны совпадать. Не поленитесь потратить на это время.

Сервисная книжка — важный, но не обязательный документ. Она показывает, как владелец относился к машине, вовремя ли проходил техобслуживание. Идеально, когда есть не только книжка с печатями, но и чеки, и заказ-наряды из сервиса. Для машин старше 5–7 лет сервисная книжка может отсутствовать. Но тогда стоит особенно тщательно проверить техническую часть и обязательно провести независимую диагностику. И этот фактор можно использовать для торга.

Когда все проверки пройдены, документы в порядке, а автомобиль признан технически исправным, можно подписывать договор купли-продажи.

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