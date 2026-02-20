Подсчитано, сколько россиянам нужно копить для покупки авто В России для покупки поддержанной Lada Vesta потребуется 12 зарплат

Россиянам потребуется примерно 12 зарплат, чтобы приобрести модели Lada Vesta и Hyundai Solaris с пробегом, сообщает «Авто.ру». Эксперты обновили индекс доступности автомобилей (ДА). Согласно их данным, машины в России стали более доступными для покупателей.

Индекс ДА рассчитывается путем сравнения средней стоимости подержанных автомобилей-маркеров с размером медианной заработной платы, которую компании указывают в вакансиях. В июне 2025 года среднестатистическому жителю страны для покупки Lada Vesta на вторичном рынке требовалось накопить сумму, равную 12,4 медианным зарплатам. К январю 2026-го этот показатель снизился до 12.

Аналитики связывают улучшение индекса с постепенным удешевлением машин на вторичном рынке и одновременным ростом медианного уровня доходов населения. К началу 2026 года средняя стоимость подержанной Lada Vesta зафиксировалась на уровне 1,05 млн рублей. Это на 2,6% ниже, чем в июле. Цена на Hyundai Solaris с пробегом тоже снизилась. Она потеряла 2,3% и достигла отметки в 1,27 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за четырехлетний период на российский рынок было ввезено 1,56 млн легковых автомобилей с пробегом. Основным поставщиком выступила Япония. Из этой страны поступило 841 тыс. машин, что составляет более половины от общего объема импорта. Вторую строчку в рейтинге заняла Южная Корея. Тройку лидеров замкнула Белоруссия.