16 февраля 2026 в 14:44

Стало известно, откуда в Россию больше всего завозят машин с пробегом

Больше половины импорта б/у машин в Россию за четыре года приходится на Японию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
За последние четыре года в Россию ввезли 1,56 млн легковых автомобилей с пробегом, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в Telegram-канале. При этом, по его словам, больше половины всех машин (841 тыс.) приходится на Японию.

С 1 января 2022 по 31 января 2026 года в Россию импортировано 1,56 млн легковых автомобилей с пробегом. Более половины из этого количества приехало к нам из Японии (841 тыс.), — написал Целиков.

На втором месте оказалась Южная Корея с показателем 207 тысяч, на третьем — Белоруссия (143 тысячи). Китай занял четвертую позицию с 115 тысячами автомобилей, но по итогам 2025 года вышел на второе место. Целиков не исключает, что в перспективе Китай может догнать Японию по объемам поставок подержанных машин.

Замыкает пятерку Армения с 74 тыс. поставленных за четыре года автомобилей. Однако, по словам эксперта, сейчас это направление импорта практически не работает.

Ранее посол России в КНР Игорь Моргулов рассказал, что поставки китайских автомобилей в Россию упали на 44% по итогам 2025 года. Он подчеркнул, что снижение ожидалось из-за насыщения российского рынка некоторыми категориями китайских товаров. Так, товарооборот между Китаем и Россией за 2025 год снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, достигнув $228,105 млрд.

Россия
авторынок
импорт
машины
Япония
