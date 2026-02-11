Автопоставки из Китая в Россию рухнули на 44% Посол Моргулов: в 2025 году в Россию завезли китайских машин на 44% меньше

Поставки китайских автомобилей в Россию упали на 44% по итогам 2025 года, сообщил посол России в КНР Игорь Моргулов. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что снижение ожидалось из-за насыщения российского рынка некоторыми категориями китайских товаров. Так, товарооборот между Китаем и Россией за 2025 год снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, достигнув $228,105 млрд.

К примеру, в 2025 году на 44% уменьшились поставки автомобилей, которые в предыдущие годы, как мы знаем, стремительно росли, — сказал Моргулов.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто рассказал, что в 2026 году автомобильные кредиты могут стать более интересными для покупателей, а ставка по ним должна снизиться. По его словам, для этого есть две причины: снижение ключевой ставки и компенсация от автопроизводителей.

До этого стало известно, что общее число зарегистрированных легковых автомобилей по итогам 2025 года снизилось до 52,8 млн единиц, что на 0,18% меньше показателя годом ранее. Сокращение количества машин зафиксировано впервые с начала 2000-х годов.