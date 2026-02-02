Автоэксперт рассказал, что может спасти российский авторынок в 2026 году Эксперт Моржаретто: автокредиты в 2026 году могут стать выгоднее, чем в 2025

В 2026 году автомобильные кредиты могут стать более интересными для покупателей, а ставка по ним должна снизиться, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. По его словам, для этого есть две причины: снижение ключевой ставки и компенсация от автопроизводителей.

Автомобили в 2026 году будут дорожать. И единственное, что в этой ситуации немножко радует, — вполне возможно, что будет снижаться учетная ставка Центробанка. По некоторым прогнозам, она может снизиться до 12% к концу года. То есть более доступными станут кредиты. Ну и плюс сами автопроизводители будут частично компенсировать проценты по кредиту, что сделает их более доступными. Эта тенденция была в 2025 году, и я надеюсь, продолжится в 2026 году, — объяснил Моржаретто.

При этом эксперт добавил, что даже при снижении процентных ставок ждать роста продаж в 2026 году не стоит.

Ранее стало известно, что Hyundai Motor не стала выкупать обратно свой бывший завод в Санкт-Петербурге, где ранее собирали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio (сейчас эта производственная площадка принадлежат российскому холдингу «АГР»). При этом представители предприятия отметили, что работают в обычном режиме, по-прежнему оказывают услуги по ремонту ранее проданных автомобилей.