Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 16:25

Автоэксперт рассказал, что может спасти российский авторынок в 2026 году

Эксперт Моржаретто: автокредиты в 2026 году могут стать выгоднее, чем в 2025

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2026 году автомобильные кредиты могут стать более интересными для покупателей, а ставка по ним должна снизиться, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. По его словам, для этого есть две причины: снижение ключевой ставки и компенсация от автопроизводителей.

Автомобили в 2026 году будут дорожать. И единственное, что в этой ситуации немножко радует, — вполне возможно, что будет снижаться учетная ставка Центробанка. По некоторым прогнозам, она может снизиться до 12% к концу года. То есть более доступными станут кредиты. Ну и плюс сами автопроизводители будут частично компенсировать проценты по кредиту, что сделает их более доступными. Эта тенденция была в 2025 году, и я надеюсь, продолжится в 2026 году, — объяснил Моржаретто.

При этом эксперт добавил, что даже при снижении процентных ставок ждать роста продаж в 2026 году не стоит.

Ранее стало известно, что Hyundai Motor не стала выкупать обратно свой бывший завод в Санкт-Петербурге, где ранее собирали Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio (сейчас эта производственная площадка принадлежат российскому холдингу «АГР»). При этом представители предприятия отметили, что работают в обычном режиме, по-прежнему оказывают услуги по ремонту ранее проданных автомобилей.

автомобили
цены на автомобили
авторынок
автокредиты
Ярослав Ломакин
Я. Ломакин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форум CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоится в Москве
Проходящим по делу об убийстве младенца врачам смягчили приговор
Названа «единственная сила», способная не допустить Зеленского к выборам
Раскрыто, почему США все-таки решили участвовать в переговорах по Украине
Москвичам дали неутешительный прогноз погоды на февраль
Украинцы с «Маринеры» боятся возвращаться домой
Кто такой Эпштейн: кто в «списке педофилов», что за остров, связь с Россией
Нарколог предупредил о вреде безникотиновых сигарет
Европа увеличила импорт российского газа через «Турецкий поток» на 10%
В файлах Эпштейна нашли девушек из Саратова и Самары
Закопали в пяти местах: петербуржца зверски убили в Таиланде — подробности
Риелтор перечислил минусы жизни в загородном доме
В Европе решили запретить себе покупать у России редкие металлы
Несколько детей отравились угарным газом в российском детском саду
Китай нацелился на мировую роль юаня
Цена на золото рухнула до минимума
«Никаких акций»: МОК сделал предупреждение украинцам перед Олимпиадой
Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов СВО в Подмосковье в 2026 году
Первый допинговый скандал разгорелся в преддверии зимней Олимпиады в Италии
Начался прием заявлений IT-специалистов на отсрочку от армии
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.