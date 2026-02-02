Hyundai Motor не стала выкупать бывший завод в России

Hyundai Motor не стала выкупать обратно свой бывший завод в России, заявили РИА Новости в компании. Представители предприятия отметили, что работают в обычном режиме, по-прежнему оказывают услуги по ремонту ранее проданных авто.

Мы продолжаем предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерены оказывать эти услуги в будущем, — указали там.

Ранее стало известно, что автоконцерн Hyundai Motor Company окончательно утратил возможность вернуть свои прежние заводы в России. Компания отказалась от своего права на обратный выкуп активов до истечения дедлайна, который наступит 31 января 2026 года. Производственные площадки в Сестрорецке и Каменке, а также бывший завод GM в Шушарах с января 2024 года принадлежат российскому холдингу «АГР».

До этого южнокорейская компания Hyundai, покинувшая российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в РФ 36 новых товарных знаков. Среди них такие названия, как Genesis, Aerotown, Staria и Mocran. Последний знак автопроизводитель оформил в период с июля по сентябрь 2024 года. Большая часть регистраций относится к классам № 12 и № 35 международной классификации товаров и услуг.