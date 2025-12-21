Hyundai зарегистрировала в России 36 товарных знаков

Южнокорейская компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в стране 36 товарных знаков, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Среди них есть Genesis, Aerotown, Staria, а также Mocran, которые автопроизводитель оформил в июле — сентябре 2024 года.

Большинство товарных знаков зарегистрированы по классам № 12 и № 35 международной классификации товаров и услуг, которые включают автомобили, автозапчасти, а также деятельность в сфере торговли и дистрибуции. Срок действия товарных знаков составляет 10 лет с момента подачи заявки.

В ноябре 2025 года Hyundai также зарегистрировала в России еще десять товарных знаков, в том числе Hyundai Solati, Atos и Porter. Они также будут действовать в стране до 2034 года.

Hyundai владела автозаводом в Санкт-Петербурге, однако в марте 2022 года производство было остановлено из-за проблем с поставками комплектующих. До этого предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Сейчас завод принадлежит российской компании «Арт-финанс».

Ранее в Московской области стартовали испытательные тесты иранского седана SAIPA Shahin. Прохождение сертификации нужно для одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и выхода на российский авторынок.