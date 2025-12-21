Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 09:58

Hyundai зарегистрировала в России 36 товарных знаков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Южнокорейская компания Hyundai, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в стране 36 товарных знаков, пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Среди них есть Genesis, Aerotown, Staria, а также Mocran, которые автопроизводитель оформил в июле — сентябре 2024 года.

Большинство товарных знаков зарегистрированы по классам № 12 и № 35 международной классификации товаров и услуг, которые включают автомобили, автозапчасти, а также деятельность в сфере торговли и дистрибуции. Срок действия товарных знаков составляет 10 лет с момента подачи заявки.

В ноябре 2025 года Hyundai также зарегистрировала в России еще десять товарных знаков, в том числе Hyundai Solati, Atos и Porter. Они также будут действовать в стране до 2034 года.

Hyundai владела автозаводом в Санкт-Петербурге, однако в марте 2022 года производство было остановлено из-за проблем с поставками комплектующих. До этого предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Сейчас завод принадлежит российской компании «Арт-финанс».

Ранее в Московской области стартовали испытательные тесты иранского седана SAIPA Shahin. Прохождение сертификации нужно для одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и выхода на российский авторынок.

Hyundai
автомобили
Россия
Южная Корея
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака
Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала
В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться
В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу
Ушаков поставил точку в слухах о встрече экспертов России и Украины
Политолог ответил, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС
В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами
Раскрыто место обнаружения исчезнувших детей под Самарой
Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Россия увеличила ввоз мандаринов из Китая до исторического максимума
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 декабря: где сбои в РФ
Взрывы ракеты SpaceX едва не привели к авиакатастрофам
«Они точно не улучшают»: Ушаков о правках Киева и ЕС в мирный план
Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова
Полиция нашла пропавших детей из Самарской области
Маневр лодки стоил жизни бывшему лидеру ОПГ «Солнцевские»
В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей
Магнитные бури сегодня, 21 декабря: что завтра, риск инфаркта, стресс
Москва «погрузится во тьму» в 15:58
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.