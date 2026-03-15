Появилась информация о состоянии отца Сырского, которого он лечит в России Mash: лечащийся в России отец главкома ВСУ Сырского перестал узнавать родных

Telegram-канал Mash сообщил, что тяжелобольной отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перестал узнавать родных. По версии канала, 86-летний пенсионер, который проживает в России, с трудом передвигается.

Mash пишет, что сейчас врачи ежедневно помогают отцу главкома вставать, используют специальную обувь и разрабатывают опорно-двигательный аппарат, однако мужчина может лишь недолго стоять у кровати.

По информации авторов канала, мужчина узнает только супругу, которая постоянно находится рядом. Как сообщает Mash, она надеется, что в дальнейшем муж сможет самостоятельно сидеть в инвалидной коляске для прогулок.

Ранее стало известно, что отца Сырского лечили в подмосковной клинике. После выписки он вернулся во Владимир и начал передвигаться по квартире на коляске. По информации источников, главком ВСУ потратил более 6 млн рублей на лечение. Сообщалось, что Сырский перечислил деньги на реабилитацию в частной клинике, а также организовал транспортировку отца из Владимира в Подмосковье.