Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 13:54

Появилась информация о состоянии отца Сырского, которого он лечит в России

Mash: лечащийся в России отец главкома ВСУ Сырского перестал узнавать родных

Александр Сырский
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал Mash сообщил, что тяжелобольной отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского перестал узнавать родных. По версии канала, 86-летний пенсионер, который проживает в России, с трудом передвигается.

Mash пишет, что сейчас врачи ежедневно помогают отцу главкома вставать, используют специальную обувь и разрабатывают опорно-двигательный аппарат, однако мужчина может лишь недолго стоять у кровати.

По информации авторов канала, мужчина узнает только супругу, которая постоянно находится рядом. Как сообщает Mash, она надеется, что в дальнейшем муж сможет самостоятельно сидеть в инвалидной коляске для прогулок.

Ранее стало известно, что отца Сырского лечили в подмосковной клинике. После выписки он вернулся во Владимир и начал передвигаться по квартире на коляске. По информации источников, главком ВСУ потратил более 6 млн рублей на лечение. Сообщалось, что Сырский перечислил деньги на реабилитацию в частной клинике, а также организовал транспортировку отца из Владимира в Подмосковье.

отцы
Александр Сырский
Украина
болезни
Россия
лечение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.