Сырский отправил отца в клинику в Подмосковье: приедет ли сын на похороны?

Сырский отправил отца в клинику в Подмосковье: приедет ли сын на похороны?

Главком ВСУ потратил более 6 млн рублей на лечение отца в Подмосковье. Что с Сырским-старшим, в каком он состоянии, сможет ли Александр Сырский приехать на похороны?

Что случилось с отцом главкома ВСУ, где он сейчас

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Новый год отправил живущего в России отца на лечение в подмосковную клинику, сообщал NEWS.ru. Он полностью оплатил расходы (порядка 1 млн рублей) и помог решить вопрос с перевозкой отца из Владимира в Подмосковье.

«В конце декабря 86-летнему Сырскому-старшему стало хуже. Ему диагностировали пневмонию. Новый год Станислав Прокофьевич встретил уже в палате. Его состояние стабилизировали. Сейчас пенсионер чувствует себя лучше, легкие подлечили. Пациенту назначили поддерживающую терапию. Врачи утверждают, что Сырский-старший больше не сможет ходить», — говорится в публикации.

Сын уже оплатил счета в российских клиниках в общей сложности на 6 млн рублей. Каким образом ему удалось передать деньги в Россию, не раскрывается.

Когда госпитализировали Сырского-старшего, что с ним

В ноябре 2025 года стало известно, что Станислав Сырский тяжело болен и может прожить всего несколько месяцев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако после того как он с помощью сына попал в клинику, Сырскому-старшему стало легче. Диагноз «рак мозга» не подтвердился. У пожилого человека обнаружили доброкачественное новообразование в правой лобной доле мозга, появившееся на фоне травмы головы, болезнь Альцгеймера, астму и болезнь Паркинсона, указывает Telegram-канал SHOT.

Врачи уверены, что жить Сырскому-старшему осталось недолго: даже доброкачественная опухоль в черепе убьет его.

«Рекомендуется, конечно, удалять такие вещи, хотя бы для того, чтобы дать возможность человеку пожить, но здесь все зависит от тяжести его сопутствующих заболеваний, насколько он сможет перенести эту операцию», — объяснил врач-терапевт Алексей Звонков.

Сможет ли Сырский приехать в Россию на похороны отца

Поступок вражеского командующего, который, несмотря на разницу во взглядах, делает все, чтобы поддержать отца в России, вызвал массу обсуждений в российских соцсетях. Некоторые предположили, что главком ВСУ может даже приехать в Россию на похороны отца.

«Все-таки это его родной человек. Может быть, есть какие-то гуманитарные визы на такой случай? Мы же не дикари», — пишут пользователи Telegram, уверенные, что такое благородство показало бы Россию с выгодной стороны, а Сырский в одиночку в РФ «ничего бы не натворил».

Другие реагируют более резко.

«Сырский, когда дроны по Подмосковью запускает, про папу не вспоминает? Хотя кто его спрашивает», — пишет пользователь Мира и Добра.

«Интересно, что бы было в аналогичной ситуации с родственниками русского командующего, если бы они проживали на Украине?» — задалась вопросом Екатерина.

В любом случае приезд Александра Сырского в Россию по доброй воле маловероятен: главнокомандующий ВСУ официально находится в уголовном розыске с 30 мая 2023 года и в случае приезда будет немедленно задержан. Против главкома ВСУ в РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Читайте также:

«Искандеры» устроили огненный ад в Чернигове: удары по Украине 5 января

«Будут теракты?» Новый глава СБУ Евгений Хмара: кто он такой, досье

России грозит крупный теракт? Предупреждение США, повторится ли «Крокус»