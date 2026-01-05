«Искандеры» устроили огненный ад в Чернигове: удары по Украине 5 января

Россия нанесла мощнейший удар по Чернигову. Сколько БПЛА и ракет было запущено по целям на Украине 5 января, какие объекты поражены, где начался блэкаут?

Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 5 января

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 5 января армия России выпустила по целям на Украине девять баллистических ракет «Искандер-М» и 165 ударных беспилотников. ВСУ признает попадание 26 ударных БПЛА в 10 районах и падение обломков беспилотников в девяти районах. Ни одну из ракет украинской ПВО перехватить не удалось.

«У вас девять пропущенных!», «В Чернигове огненный ад» — отмечают россияне в соцсетях.

Мониторинговые каналы отмечают, что ночью в воздух поднимались самолеты российской стратегической авиации: восемь «Медведей» (Ту-95МС), три «Белых лебедя» (Ту-160) и два носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал» Ту-22М3. Однако крылатые и гиперзвуковые ракеты, предположительно, запущены не были.

«Кинжалы» не фиксируются — ложный маневр. Такое часто бывает», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».

Утром 5 января воздушная атака на территории Украины продолжается, в воздухе несколько БПЛА, отметили в Воздушных силах ВСУ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Куда ударили девять «Искандеров», пропущенных ПВО Украины

Ракеты комплексов «Искандер-М» двумя сериями ударили по Чернигову.

«Противник атакует баллистическими ракетами и БПЛА одно из предприятий на территории нашего города <…>. Уничтожено административное здание», — заявил начальник Черниговской ОВА Дмитрий Брыжинский.

«По Чернигову отработали шесть баллистических ракет „Искандер-М“, основной целью стало предприятие, задействованное в изготовлении и сборке реактивных беспилотников. Характер вторичных взрывов и масштабный пожар подтверждают: удар пришелся по объекту с реальными производственными мощностями и запасами компонентов. Фактически — выведено из строя одно из узловых звеньев региональной сборочной цепочки БПЛА», — пишет координатор подполья Сергей Лебедев.

«Ударами ОТРК „Искандер“ поражено хранилище и площадка для запуска ударных БПЛА дальнего действия противника. Уничтожено более 70 дронов, несколько единиц автомобильной техники и до взвода личного состава операторов», — сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Еще один удар, по данным Лебедева, был нанесен в поселке Десна (между Черниговом и Киевом).

«Предварительно: прилетело в 169-й учебный центр сухопутных войск Вооруженных сил Украины в селе Десна. Погибших под две сотни сразу», — утверждает Лебедев.

Третий ракетный удар за ночь пришелся по юго-западу Харькова.

«Как минимум две ракеты „Искандер-М“ поразили цель в районе Солоницевки Харьковской области сегодня ночью. Ракеты были, предварительно, оснащены кассетной боевой частью», — пишут «Хроники Гераней», не указывая, какая цель поражена.

Ранее в районе Солоницевки действовал аэродром Коротич, где базировалась частная легкая авиация. По данным Лебедева, сейчас он используется для запуска дальних БПЛА.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Где поразили энергетику Украины ночью 5 января

Российские БПЛА нанесли новый удар по подстанции «Славутич» в Киевской области. «Черниговоблэнерго» подтвердило массовый блэкаут.

«Прошедшей ночью десятки российских беспилотников „Герань-2“ нанесли удар по электрической подстанции „Славутич“ 330 кВ в городе Славутиче, Киевская область. В результате атаки весь город остался без электричества. Для поддержания жизнедеятельности используются резервные генераторы», — сообщил Лебедев.

Кроме того, Telegram-канал LOSTARMOUR по итогам ночи фиксирует удары российских БПЛА под Павлоградом (Днепропетровская область), в Конотопе и Шостке (Сумская область), Киеве, Фастове, Вышгороде и Борисполе (Киевская область), Полтаве и окрестностях Золотоноши (Черкасская область).

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

