«Искандеры» устроили огненный ад в Чернигове: удары по Украине 5 января

Россия нанесла мощнейший удар по Чернигову. Сколько БПЛА и ракет было запущено по целям на Украине 5 января, какие объекты поражены, где начался блэкаут?
Сколько ракет и БПЛА запустили по целям на Украине 5 января
Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 5 января армия России выпустила по целям на Украине девять баллистических ракет «Искандер-М» и 165 ударных беспилотников. ВСУ признает попадание 26 ударных БПЛА в 10 районах и падение обломков беспилотников в девяти районах. Ни одну из ракет украинской ПВО перехватить не удалось.
«У вас девять пропущенных!», «В Чернигове огненный ад» — отмечают россияне в соцсетях.
Мониторинговые каналы отмечают, что ночью в воздух поднимались самолеты российской стратегической авиации: восемь «Медведей» (Ту-95МС), три «Белых лебедя» (Ту-160) и два носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал» Ту-22М3. Однако крылатые и гиперзвуковые ракеты, предположительно, запущены не были.
«Кинжалы» не фиксируются — ложный маневр. Такое часто бывает», — отмечает Telegram-канал «Хроники Гераней».
Утром 5 января воздушная атака на территории Украины продолжается, в воздухе несколько БПЛА, отметили в Воздушных силах ВСУ.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Куда ударили девять «Искандеров», пропущенных ПВО Украины
Ракеты комплексов «Искандер-М» двумя сериями ударили по Чернигову.
«Противник атакует баллистическими ракетами и БПЛА одно из предприятий на территории нашего города <…>. Уничтожено административное здание», — заявил начальник Черниговской ОВА Дмитрий Брыжинский.
«По Чернигову отработали шесть баллистических ракет „Искандер-М“, основной целью стало предприятие, задействованное в изготовлении и сборке реактивных беспилотников. Характер вторичных взрывов и масштабный пожар подтверждают: удар пришелся по объекту с реальными производственными мощностями и запасами компонентов. Фактически — выведено из строя одно из узловых звеньев региональной сборочной цепочки БПЛА», — пишет координатор подполья Сергей Лебедев.
«Ударами ОТРК „Искандер“ поражено хранилище и площадка для запуска ударных БПЛА дальнего действия противника. Уничтожено более 70 дронов, несколько единиц автомобильной техники и до взвода личного состава операторов», — сообщил Telegram-канал «Северный ветер».
Еще один удар, по данным Лебедева, был нанесен в поселке Десна (между Черниговом и Киевом).
«Предварительно: прилетело в 169-й учебный центр сухопутных войск Вооруженных сил Украины в селе Десна. Погибших под две сотни сразу», — утверждает Лебедев.
Третий ракетный удар за ночь пришелся по юго-западу Харькова.
«Как минимум две ракеты „Искандер-М“ поразили цель в районе Солоницевки Харьковской области сегодня ночью. Ракеты были, предварительно, оснащены кассетной боевой частью», — пишут «Хроники Гераней», не указывая, какая цель поражена.
Ранее в районе Солоницевки действовал аэродром Коротич, где базировалась частная легкая авиация. По данным Лебедева, сейчас он используется для запуска дальних БПЛА.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Где поразили энергетику Украины ночью 5 января
Российские БПЛА нанесли новый удар по подстанции «Славутич» в Киевской области. «Черниговоблэнерго» подтвердило массовый блэкаут.
«Прошедшей ночью десятки российских беспилотников „Герань-2“ нанесли удар по электрической подстанции „Славутич“ 330 кВ в городе Славутиче, Киевская область. В результате атаки весь город остался без электричества. Для поддержания жизнедеятельности используются резервные генераторы», — сообщил Лебедев.
Кроме того, Telegram-канал LOSTARMOUR по итогам ночи фиксирует удары российских БПЛА под Павлоградом (Днепропетровская область), в Конотопе и Шостке (Сумская область), Киеве, Фастове, Вышгороде и Борисполе (Киевская область), Полтаве и окрестностях Золотоноши (Черкасская область).
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
