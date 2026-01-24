Кулеба сообщил, сколько жителей Киева и Чернигова остались без света Кулеба: более 1,2 млн жителей Киева и Чернигова остались без электричества

Более 1,2 млн потребителей в Киеве и Чернигове остались без электричества, сообщил вице-премьер Украины Алексей Кулеба в своем Telegram-канале. По данным министра развития общин и территорий, в украинской столице отключения затронули свыше 800 тыс. абонентов, в городе на севере — более 400 тыс.

В Киеве свыше 800 тыс. абонентов — без электрики. В Чернигове — без света более 400 тыс. — написал он.

Ранее вице-премьер-министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 22 января стало наиболее сложным днем для украинской энергетики с момента масштабного блэкаута 2022 года. Речь идет о серьезных повреждениях генерирующего оборудования, а также разрушениях в распределительных сетях и трансформаторных подстанциях.

До этого директор «Центра исследований энергетики» Александр Харченко заявил, что отключения света на Украине продлятся еще несколько лет даже в случае урегулирования конфликта. По его словам, Киев сможет снова вернуться к графикам отключения из состояния блэкаута через пять — семь дней.