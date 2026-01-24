Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Чернигов накрыл полный блэкаут

В Чернигове отключили электричество

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители Чернигова остались без электричества, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на городские власти. По информации издания, почти весь город накрыл блэкаут.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что энергетическая ситуация на Украине превратилась в катастрофу. По его словам, электричество отключают на 10–15 часов.

До этого сообщалось, что в Киеве работники коммунальных служб опустошили системы отопления в ряде жилых и нежилых зданий. Это было сделано для предотвращения разрыва батарей при отрицательных температурах. В то же время киевские власти признали ситуацию «чрезвычайно сложной».

До этого выяснилось, что некоторые жители Киева могут оставаться без центрального электроснабжения до 18–20 часов в сутки. Ситуацию усугубляют сильные морозы с ледяным дождем и снегом. На этой неделе минимальная ночная температура в Киеве опускалась примерно до –17 градусов.

