Жаркая ночь на Украине, ВСУ сидят без воды: новости СВО на вечер 5 января

Армия России нанесла удары по энергетике в Киеве, Чернигове и Харькове, ВСУ страдают от дефицита воды, российские войска освободили село Грабовское в Сумской области, операторы дронов не дают противнику провести ротацию в ДНР и подвезти припасы. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

«Герани» и «Искандеры» атаковали объекты энергетики в ночь на 5 января

Telegram-канал SHOT написал, что Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры и военным целям на Украине. Атаки проводились с применением БПЛА «Герань-3» и ракетных комплексов «Искандер-М». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Первые сведения об атаке, по информации источника, начали поступать примерно в 01:30. Взрывы раздались в Славутиче Киевской области, по предварительным данным, под удар попала подстанция напряжением 330 кВ. В городе возникли перебои с электроснабжением.

Как пишет канал, в Киеве тоже прогремела серия взрывов. По предварительной информации, целью атаки стала ТЭЦ-6. Кроме того, после ракетных ударов «Искандеров-М» пожар вспыхнул в Чернигове. Местные власти сообщили об атаке на предприятие, также удар был нанесен по городской ТЭЦ. По информации канала, в Харькове беспилотники как минимум дважды поразили объекты инфраструктуры.

ВСУ пришлось топить снег, чтобы не умереть от жажды

Оператор противотанкового ракетного комплекса Владислав Заболотный, сдавшийся в плен российским военнослужащим в Сумской области, рассказал, что солдатам ВСУ приходилось пить собранную дождевую воду и растопленный снег из-за отсутствия подвоза провизии на позиции на Сумском направлении.

ВС Украины Фото: Социальные сети

«Бывало, приходилось топить снег, чтобы попить, собирать дождевую воду, потому что подвоза воды не было вовсе», — рассказал он.

По словам пленного, воду разбирали на складах или же она просто не поставлялась. Он отметил, что военнослужащие страдали от обезвоживания.

Военкор Евгений Поддубный рассказал, что беспилотники российской группировки войск «Центр» планомерно срывают попытки ВСУ провести ротацию в ДНР и подвезти припасы. Лишение противника подкреплений и ресурсов напрямую влияет на устойчивость его обороны на данном участке фронта. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Также пленный разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне координаты ряда важных военных объектов ВСУ. Он попал в плен на Запорожском направлении в сентябре прошлого года. Ли рассказал, что сдался после того, как его бросили сослуживцы и командование на закрытой позиции.

«Я был в помещении, где не было понятно, утро или вечер, дней пять. ВС РФ просто зашли в дом, в котором я находился», — рассказал Ли.

ВС России нанесли удары в 148 районах и сбили 356 БПЛА

Российские военные поразили предприятия ВПК Украины, инфраструктуру военных аэродромов, цеха производства и сборки БПЛА в 148 районах, а также центр подготовки операторов дронов. По данным оборонного ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, дронами и силами ракетных войск и артиллерии.

Также силы ПВО сбили за сутки 356 украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, ВС России удалось уничтожить три управляемые авиационные бомбы и столько же реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

ВКС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грабовское перешло под контроль российских военных

Вооруженные силы России освободили Грабовское в Сумской области. В оборонном ведомстве уточнили, что в операции участвовали подразделения группировки войск «Север».

Военкор Александр Коц заявил, что освобождение этого села создаст большие проблемы для украинской стороны. По его словам, в 12 километрах от населенного пункта находится трасса Р45, соединяющая города Сумы и Харьков. Ее блокировка, по мнению Коца, может вызвать серьезные проблемы с логистикой в приграничье. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

